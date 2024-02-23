Μπρίστολ: 3 μικρά παιδιά νεκρά μέσα στο σπίτι τους- Δέχθηκαν πολλαπλές μαχαιριές

Συγκλονίζει την Βρετανία η τριπλή δολοφονία μικρών παιδιών που έχασαν την ζωή τους έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους στο Μπρίστολ.

Το ειδεχθές έγκλημα ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Τα αδέρφια Fares Bash, επτά ετών, Joury Bash, τριών και ο εννέα μηνών Mohammed Bash βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή Sea Mills του Μπρίστολ την Κυριακή.

Η αστυνομία του Avon και του Somerset δήλωσε ότι μια 42χρονη γυναίκα που συνελήφθη ως ύποπτη για την δολοφονίας τους παραμένει στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε θεραπεία, έχοντας τραύματα που δεν απειλούν ωστόσο τη ζωή της.

«Ο χρόνος που μπορούμε να κρατήσουμε νόμιμα ένα άτομο υπό κράτηση δεν ξεκινά έως ότου μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα, επομένως δεν θα περιλαμβάνει καμία χρονική περίοδο παραμονής στο νοσοκομείο», δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής, Βικς Χέιγουορντ-Μέλεν.

«Η έρευνά μας, υπό την ηγεσία της Ομάδας Διερεύνησης Μείζονος Εγκλήματος, προχωρά εντατικά και διενεργούμε εκτενείς έρευνες για να διαλευκάνουμε τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την φρικτή δολοφονία», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

