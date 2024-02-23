Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν γρήγορα στη χώρα του νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης, αύριο Σάββατο, δύο ετών από τη ρωσική εισβολή.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι να ξεμπλοκάρουμε τους αιθέρες. Η αντιαεροπορική άμυνα (…) και τα αεροπλάνα θα βοηθήσουν σ’ αυτό» είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. «Το σημαντικό είναι όλες οι αποφάσεις (σ.σ. για την παροχή βοήθειας) να ληφθούν εγκαίρως. Πιστεύω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

