ΕΕ: Η υποστήριξη της Ουκρανίας θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την ισχυρή και ακλόνητη πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξή της για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα κήρυξης του πολέμου από τη Ρωσία στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Σαρλ Μισέλ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα τονίζουν ότι σήμερα είναι μια «τραγική επέτειος», αυτή του «επιθετικού πολέμου πλήρους κλίμακας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ». Μιλούν για δύο χρόνια βίας, βαρβαρότητας, τρόμου και καταστροφής. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το αρχικό σοκ της επίθεσης, τη φρίκη των γεγονότων στην Μποροντιάνκα, την Μπούχα, τη Μαριούπολη», τονίζουν. Ωστόσο, προσθέτουν ότι, παρά τις συνεχιζόμενες φρικαλεότητες σε ολόκληρη τη χώρα, "η Ουκρανία παραμένει σταθερή" και «ο ηρωικός ουκρανικός λαός επιδεικνύει σθένος και αποφασιστικότητα υπερασπίζοντας την πατρίδα του και αγωνίζεται για την ελευθερία του και τις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες».

Συνεχίζοντας, οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών θεσμών, τονίζουν: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίζει πάντα την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της» και σημειώνουν ότι «η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης πριν από 10 χρόνια σηματοδοτεί την αρχή της συνεχούς επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.»

Οι τρεις πρόεδροι υπογραμμίζουν: "Περισσότερο από ποτέ, παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπόσχεσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί» και προσθέτουν: « Η ΕΕ θα συνεχίσει την ισχυρή και ακλόνητη πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, οικονομική, διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξή της για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί, να προστατεύσει τον λαό της, τις πόλεις της και τις κρίσιμες υποδομές της, να αποκαταστήσει την εδαφική της ακεραιότητα, να φέρει πίσω τα χιλιάδες απελαθέντα παιδιά και να φέρει τον πόλεμο στο τέλος του».

Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ότι η ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και να τη βοηθήσει στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, τονίζοντας ότι «το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» Επισημαίνεται, επίσης, το πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027 που θα βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, να ανοικοδομήσει την οικονομία και την κοινωνία της, να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της και να εδραιώσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Υπογραμμίζεται, στη συνέχεια, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις πιεστικές στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων πυρομαχικών και πυραύλων που χρειάζεται επειγόντως.

«Η Ρωσία και οι ηγέτες της θα πληρώσουν ένα αυξανόμενο τίμημα για τις ενέργειές τους», επισημαίνουν στη συνέχεια οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών οργάνων. «Μαζί με τους εταίρους μας, έχουμε επιβάλει κυρώσεις χωρίς προηγούμενο κατά της Ρωσίας και εκείνων που είναι συνένοχοι στον πόλεμο και παραμένουμε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία να περιορίσει την ικανότητά της να διεξάγει πόλεμο. Κάναμε επίσης τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση των έκτακτων εσόδων που προέρχονται από ρωσικά ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας», τονίζουν.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ΕΕ υποστηρίζει τη Φόρμουλα Ειρήνης της Ουκρανίας για μια δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη που βασίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, καθώς και όλες τις προσπάθειες για μια Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης με την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη.

Σήμερα, οι σημαίες των χωρών-μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας θα κυματίζουν δίπλα-δίπλα ως σύμβολο της αλληλεγγύης, της δέσμευσης και της αποφασιστικότητάς μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

