Μπρετόν σε Μασκ: «Υπάρχει τεράστια δουλειά μπροστά για να συμμορφωθεί το Twitter με τον ψηφιακό νόμο»

Επικοινωνία με τον Ίλον Μασκ είχε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν ο οποίος τόνισε στον επικεφαλής του Twitter ότι η πλατφόρμα πρέπει να εφαρμόσει διαφανή πολιτική χρηστών, να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου, να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση με αποφασιστικότητα και να περιορίσει τη στοχευμένη διαφήμιση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση στις 9 Μαΐου, στην οποία ο Ίλον Μασκ δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν και ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter Έλον Μασκ συζήτησαν την ετοιμότητα της εταιρείας να συμμορφωθεί με τον νέο νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺



Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.



Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL