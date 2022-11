Δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο

Δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα έπειτα από κατολίσθηση σε έναν δρόμο στη νότια Βραζιλία και τα σωστικά συνεργεία υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον τριάντα, αφού λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης ένα ποτάμι λάσπης παρέσυρε καμιά 20αριά αυτοκίνητα και φορτηγά σε έναν δρόμο στην Πολιτεία Παρανά.

Εντυπωσιακά βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν ένα πελώριο καφετί κύμα εν μέσω της καταπράσινης βλάστησης, στον αυτοκινητόδρομο BR 367. Η λάσπη παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της, καλύπτοντας τον δρόμο σε μήκος πολλών δεκάδων μέτρων. Στο βάθος διακρίνονται τα διαλυμένα οχήματα.

Έξι άνθρωποι διασώθηκαν.

Heavy rains in Brazil



Landslide on BR-376: Firefighters estimate between 30 and 50 missing https://t.co/9cpvzGMIwM pic.twitter.com/lPHHA0sXnG