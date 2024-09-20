Η Σοφία Λόρεν γιορτάζει τα 90 της χρόνια στη Ρώμη

Η Ιταλίδα σταρ Σοφία Λόρεν, είδωλο του κινηματογράφου που έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ στο Χόλιγουντ, γιορτάζει απόψε στη Ρώμη τα 90 της χρόνια, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη Γαλλίδα ηθοποιό Μπριζίτ Μπαρντό, «δύο ντίβες που επαναπροσδιόρισαν τη εικόνα της θηλυκότητας τον 20ο αιώνα», σύμφωνα με μια ιταλική εφημερίδα.

Γεννηθείσα στην Αιώνια Πόλη την 20η Σεπτεμβρίου του 1934, η αξέχαστη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μια ξεχωριστή ημέρα» (1977) θα σβήσει τα 90 κεριά της, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής γιορτής, που θα οργανωθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του ιστορικού κέντρου.

Έπειτα από μια τιμητική εκδήλωση σε έναν κινηματογράφο της Ρώμης από τα στούντιο Cinecittà και το υπουργείο Πολιτισμού, η ηθοποιός θα συναντηθεί με περίπου 150 φίλους, συναδέλφους και μέλη της οικογένειάς της για ένα δείπνο στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου, όπου αναμένεται επίσης να εγκαινιάσει μία σουίτα που θα φέρει το όνομά της, όπως γράφει η εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Για την περίσταση, τη Σοφία Λόρεν θα ντύσει ο στενός της φίλος Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Σήμερα, ο μεγαλύτερες εφημερίδες της Ιταλίας ανέτρεξαν στην καριέρα της Σοφίας Λόρεν, της πανέμορφης μελαχρινής με τα αμυγδαλωτά μάτια, η οποία είχε στο πλευρό της στο Χόλιγουντ από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής, από τον Άντονι Κουίν έως τον Κλαρκ Γκέιμπλ, αλλά και τους Μάρλον Μπράντο, Κάρι Γκραντ, Πίτερ Σέλερς, Τζον Γουέιν ή Φρανκ Σινάτρα.

«Σοφία Λόρεν, ο μύθος γίνεται 90 ετών», γράφει στον τίτλο της η Il Corriere, ενώ η εφημερίδα Il Messaggero τιμά «το (απρόσμενο) είδωλο των δικαιωμάτων των γυναικών».

Από την πλευρά της, η La Repubblica επιλέγει να τη συσχετίσει με τη Γαλλίδα συνάδελφό της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία θα κλείσει τα 90 στις 28 Σεπτεμβρίου. «Έξοχες ενενηντάρες», γράφει η εφημερίδα, η οποία πλέκει το εγκώμιο για «δύο ντίβες που επαναπροσδιόρισαν την εικόνα της θηλυκότητας τον 20ο αιώνα».

Η Σοφία Λόρεν έλαβε επίσης ένα μήνυμα από το πρόεδρο της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος χαιρέτισε «την κομψότητά της, τη γοητεία της και τα απαράμιλλα χαρακτηριστικά της ερμηνείας της», όπως και «την εντυπωσιακή καριέρα της, που σημαδεύτηκε από τη βράβευσή της με πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία».

Τα 90 χρόνια της Σοφίας Λόρεν θα τιμηθούν επίσης από ένα αναδρομικό αφιέρωμα στο Λίνκολν Σέντερ στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση Rai έχει προγραμματίσει την προβολή των ταινιών της. Απόψε στη Rai3 θα προβληθεί η ταινία «Γάμος αλά Ιταλικά» (σε μια νέα επανέκδοσή της) με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι που συμπίπτει χρονικά με μια σειρά επετείων: τα 60 χρόνια της ταινίας, την κυκλοφορία της το 1964, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μαστρογιάννι (26 Σεπτεμβρίου του 1924) και τα 50 χρόνια από τον θάνατο του σκηνοθέτη της Βιτόριο ντε Σίκα (1974).

Θρύλος της 7ης Τέχνης, χήρα μετά τον θάνατο του συζύγου της, του παραγωγού Κάρλο Πόντι τον Ιανουάριο του 2007, η Σοφία Λόρεν επέστρεψε στην ιταλική μικρή οθόνη το 2010 σε μια τηλεταινία για τη ζωή της, όπου ενσάρκωνε τη ίδια της τη μητέρα.

Η τελευταία εμφάνισή της στον κινηματογράφο ήταν το 2020 στην ταινία "Η ζωή μπροστά σου", μια προσαρμογή του μυθιστορήματος του Ρομέν Γκαρί, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου της Εντουάρντο Πόντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.