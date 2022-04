Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σήμερα στο νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα πρέπει προηγουμένως να αντιμετωπιστούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, όπως αν η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού άνθρακα θα ισχύσει και για τα τρέχοντα συμβόλαια, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την Τρίτη, η Επιτροπή πρότεινε να απαγορευτεί η εισαγωγή άνθρακα, όλων των ειδών, από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τη Μόσχα.

Στη σημερινή συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων ωστόσο, ορισμένοι εξέφρασαν αντιρρήσεις, όπως είπαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα, όμως διπλωμάτες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στην επόμενη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων, την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε μέσω Twitter το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, οι προτάσεις περιλαμβάνουν έξι σημεία, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα, απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις ρωσικές τράπεζες και μπλόκο σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η επικεφαλής της Κομισιόν έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκληρό, ανελέητο πόλεμο, επίσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Σήμερα λοιπόν προτείνουμε ένα 5ο πακέτο κυρώσεων

1. Απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μειώνοντας μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η 2η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα.

3. Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ ρωσικών πλοίων και απαγόρευση οδικής πρόσβασης σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες μεταφορών.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, ευρωπαϊκής ή εθνικής προς τους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Εργαζόμαστε επίσης για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες των κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως έναν λογαριασμό μεσεγγύησης».

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

1 – An import ban on coal from Russia, worth €4 billion per year, cutting another important revenue source for Russia.



2 – A full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the 2nd largest Russian bank. pic.twitter.com/MknRVScmbN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

3 – A ban on Russian & Russian operated vessels from accessing EU ports and a ban on Russian and Belarusian road transport operators.



4 – Further export bans, worth €10 billion, in crucial areas: advanced semiconductors, machinery and transport equipment pic.twitter.com/qLu1JZyhER — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

5 – Specific new import bans, worth €5.5 billion euros.



6 – Targeted measures, such as a ban on participation of Russian companies in public procurement in 🇪🇺 and exclusion of all financial support, EU or national to Russian public bodies. pic.twitter.com/7loq1Sd00E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Finally, we are also proposing further listings of individuals.



We are also working on additional sanctions, including on oil imports, and reflecting on some of the ideas of the Member States, like taxes or specific payment channels such as an escrow account. pic.twitter.com/bk9HjUNyUP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

To πλήρες κείμενο των δηλώσεων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακολουθεί:

«Είδαμε όλοι τις φρικιαστικές εικόνες από την Μπούκα και τις άλλες περιοχές από τις οποίες πρόσφατα αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις. Χτες μετέφερα στον Πρόεδρο κ. Ζελένσκι τα συλλυπητήριά μου και τον διαβεβαίωσα για την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Οι φρικαλεότητες αυτές δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Οι δράστες των ειδεχθών αυτών εγκλημάτων δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι. Η ΕΕ συνέστησε μια κοινή ερευνητική ομάδα από κοινού με την Ουκρανία. Αποστολή της είναι να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιδίδεται σε έναν σκληρό και αδυσώπητο πόλεμο, όχι μόνο εναντίον των γενναίων στρατευμάτων της Ουκρανίας, αλλά και εναντίον του άμαχου πληθυσμού της. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση στον Πούτιν και στη ρωσική κυβέρνηση στην κρίσιμη αυτή στιγμή. Οι τέσσερις δέσμες κυρώσεων έχουν επιφέρει σφοδρό πλήγμα και περιόρισαν τις πολιτικές και οικονομικές επιλογές του Κρεμλίνου. Βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Είναι σαφές όμως, ενόψει των γεγονότων, ότι πρέπει να ασκήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Σήμερα προτείνουμε να πάμε τις κυρώσεις μας ένα βήμα παραπέρα. Θα τις διευρύνουμε και θα τις ακονίσουμε ώστε να κόψουν ακόμη πιο βαθιά τη ρωσική οικονομία.

Αυτή η πέμπτη δέσμη έχει έξι πυλώνες.

Πρώτον, θα επιβάλουμε απαγόρευση στις εξαγωγές ρωσικού άνθρακα, οι οποίες έχουν αξία 4 δισ. τον χρόνο. Έτσι θα στερήσουμε τη Ρωσία από άλλη μια σημαντική πηγή εσόδων.

Δεύτερον: πλήρης απαγόρευση των συναλλαγών τεσσάρων ρωσικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, η VTB. Οι τέσσερις αυτές τράπεζες, τις οποίες πλέον αποκόπτουμε πλήρως από τις αγορές, κατέχουν μερίδιο αγοράς 23 % στον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Η απαγόρευση αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας.

Τρίτον: απαγόρευση πρόσβασης στα λιμάνια της ΕΕ για τα ρωσικά πλοία και τα πλοία ρωσικών συμφερόντων. Ορισμένες εξαιρέσεις θα καλύψουν βασικές ανάγκες όπως τα αγροδιατροφικά προϊόντα, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ενέργεια. Επιπρόσθετα, θα προτείνουμε την απαγόρευση των Ρώσων και Λευκορώσων οδικών μεταφορέων. Η απαγόρευση αυτή θα περιορίσει δραστικά τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η ρωσική βιομηχανία για την απόκτηση καίριας σημασίας αγαθών.

Τέταρτον: πρόσθετες στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών, ύψους 10 δισ. ευρώ, σε τομείς στους οποίους η Ρωσία είναι ευάλωτη. Για παράδειγμα στους κβαντικούς υπολογιστές και τους προηγμένους ημιαγωγούς, αλλά και στα ευαίσθητα μηχανήματα και τον μεταφορικό εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό θα υπονομεύσουμε ακόμη περισσότερο την τεχνολογική βάση και τις βιομηχανικές ικανότητες της Ρωσίας.

Πέμπτον: ειδικές νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, ύψους 5,5 δισ. ευρώ, για να κόψουμε τη ροή του χρήματος της Ρωσίας και των ολιγαρχών της, σε διάφορα προϊόντα, από το ξύλο και το τσιμέντο ως τα θαλασσινά και τα αλκοολούχα ποτά. Παράλληλα θα κλείσουμε και τα παραθυράκια μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Έκτον: Λαμβάνουμε μια σειρά πολύ στοχευμένων μέτρων, όπως γενική απαγόρευση της ΕΕ στη συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις στα κράτη μέλη και αποκλεισμός κάθε οικονομικής βοήθειας, ευρωπαϊκής ή εθνικής, προς δημόσιους φορείς της Ρωσίας. Διότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων δεν πρέπει να καταλήγουν στη Ρωσία υπό καμία μορφή και με κανέναν τρόπο.

Τέλος, προτείνουμε την καταχώριση νέων ατόμων, για την οποία θα σας μιλήσει ο ΥΕ/ΑΠ κ. Τζοζέπ Μπορέλ. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί. Επεξεργαζόμαστε πρόσθετες κυρώσεις, που θα περιλαμβάνουν και τις εισαγωγές πετρελαίου, και εξετάζουμε κάποιες από τις ιδέες που παρουσίασαν τα κράτη μέλη, όπως φόρους ή ειδικούς διαύλους πληρωμών, όπως οι λογαριασμοί υπό μεσεγγύηση.

Σήμερα, πάνω από 40 χώρες έχουν επιβάλει παρόμοιες κυρώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε ξεκάθαρη θέση, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. Ξεκάθαρη θέση κατά του πολέμου που επέλεξε ο Πούτιν. Ξεκάθαρη θέση κατά της σφαγής αμάχων. Και ξεκάθαρη θέση κατά της παραβίασης των θεμελιωδών αρχών της παγκόσμιας τάξης.

Σλάβα Ουκραΐνι.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις