Το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω Twitter.

Νωρίτερα στην συνεδρίαση του Ecofin, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έδωσε μια πρόγευση των μέτρων, λέγοντας: «Ολοκληρώνουμε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας προωθώντας παράλληλα διευθετήσεις, ώστε να μην υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθούν. Θέλουμε οι κυρώσεις να στρέφονται κατά του καθεστώτος του Πούτιν και όχι να μένουν στα χαρτιά» μετά την σημερινή συνεδρίαση του Ecofin.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, οι προτάσεις περιλαμβάνουν έξι σημεία, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα, απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις ρωσικές τράπεζες και μπλόκο σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η επικεφαλής της Κομισιόν έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκληρό, ανελέητο πόλεμο, επίσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Σήμερα λοιπόν προτείνουμε ένα 5ο πακέτο κυρώσεων

1. Απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μειώνοντας μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η 2η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα.

3. Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ ρωσικών πλοίων και απαγόρευση οδικής πρόσβασης σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες μεταφορών.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, ευρωπαϊκής ή εθνικής προς τους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Εργαζόμαστε επίσης για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες των κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως έναν λογαριασμό μεσεγγύησης».

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

1 – An import ban on coal from Russia, worth €4 billion per year, cutting another important revenue source for Russia.



2 – A full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the 2nd largest Russian bank. pic.twitter.com/MknRVScmbN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

3 – A ban on Russian & Russian operated vessels from accessing EU ports and a ban on Russian and Belarusian road transport operators.



4 – Further export bans, worth €10 billion, in crucial areas: advanced semiconductors, machinery and transport equipment pic.twitter.com/qLu1JZyhER — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

5 – Specific new import bans, worth €5.5 billion euros.



6 – Targeted measures, such as a ban on participation of Russian companies in public procurement in 🇪🇺 and exclusion of all financial support, EU or national to Russian public bodies. pic.twitter.com/7loq1Sd00E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Finally, we are also proposing further listings of individuals.



We are also working on additional sanctions, including on oil imports, and reflecting on some of the ideas of the Member States, like taxes or specific payment channels such as an escrow account. pic.twitter.com/bk9HjUNyUP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

