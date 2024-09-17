Γάτα με… λουρί: Χαριτωμένο ή επικίνδυνο;

Βόλτα με τη γάτα μας, δεμένη στο λουρί; Γιατί όχι και μία ωραία εκδρομή με τη γάτα «συσκευασμένη» στο σακίδιό μας; Πρόκειται για μία ακόμη συνήθεια που φαίνεται πολύ χαριτωμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα πολλοί να την υιοθετούν εύκολα, αλλά και άκριτα. Ίσως πιστεύουν ότι η γάτα μπορεί να βγει βόλτα στη γειτονιά, σαν να είναι σκύλος. Συνήθως το κάνουν από καλή πρόθεση, εκτιμώντας ότι η γάτα τους απολαμβάνει τον εξωτερικό χώρο και τον καθαρό αέρα.



Όμως δεν είναι όλα αυτά αυτονόητα, προειδοποιούν οι ειδικοί. Όπως επισημαίνει η Ανγκέλικα Φίρνκες, επιστημονική συνεργάτις στη Σχολή Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, «οι γάτες είναι κυνηγοί. Πηγαινοέρχονται στον οικείο τους χώρο, οπισθοχωρούν για να τον εποπτεύσουν, διέρχονται πολλές φορές από τα ίδια σημεία».

Κρίνοντας «κατά περίπτωση»

Αυτό δεν σημαίνει ότι μία βόλτα στη γειτονιά δεν μπορεί να είναι ευχάριστη για μία νωθρή γάτα, που έχει γνωρίσει μόνο τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, τονίζει η Ανγκέλικα Φίρνκες. Κάθε περίπτωση κρίνεται μεμονωμένα. Κριτήρια αποτελούν η ηλικία και ο χαρακτήρας της γάτας, αλλά και η γενικότερη κατάσταση της υγείας της. Αλλά και ο «κηδεμόνας» της κρίνεται κατά περίπτωση. Πρέπει να δείχνει κατανόηση, να είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί με τη γάτα του και να την εκπαιδεύσει κατάλληλα.

Όταν η γάτα κάνει SUP

Ως γενικό κανόνα πάντως, οι ειδικοί αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση την «μόδα» με το λουράκι. Το ίδιο ισχύει και με άλλες αντίστοιχες μόδες, όπως ο χρωματισμός των σκύλων (doggy dyeing), το χάιδεμα της κουκουβάγιας σε «εξειδικευμένα» καφέ στην Ιαπωνία (owl cafe) και τα μίνι γουρουνάκια ως κατοικίδια (teacup pigs). Τις «τάσεις» αυτές καθιερώνουν οι petfluencers, κατοικίδια ζώα σε ευφάνταστες περιπέτειες, επιμελώς σκηνοθετημένες από ανθρώπινο χέρι…



Από τα πιο επιτυχημένα accounts του είδους είναι οι louieandtodd και nala_the_bengali στο Instagram. Μόνο η Nala διαθέτει 60.000 followers. Η γάτα του συγκεκριμένου account έχει απαθανατιστεί σε εκπαιδευτικές πτήσεις, αλλά και σε SUP. Πάνω από 170.000 followers διατηρούν οι γάτοι prince Louie και Todd, που έχουν ήδη εμφανιστεί με χειμωνιάτικο πουλόβερ, πλεκτό καπελάκι και πολύχρωμο φιόγκο.



Ενίοτε οι συγκεκριμένοι γάτοι συμμετέχουν σε ομαδική φωτογράφηση με άλλους γάτους στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, απολαμβάνουν αφρόγαλο από τα Starbucks και ποζάρουν με αυτιά λαγού η με χριστουγεννιάτικα στολίδια, ανάλογα με την εποχή.

Η εξιδανίκευση των social media

Οι petfluencers εμφανίζονται μονίμως χαλαροί. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, πουθενά δεν προβάλλεται βίντεο με ένα φοβικό ή αναστατωμένο σκυλάκι. Στα social media πληθαίνουν τα hashtags εκείνων που επιχειρούν να μιμηθούν τους petfluencers (όπως τα #CatOnALeash και #LeashTrainingCats).



Με φαινομενικά ατελείωτη υπομονή οι prince Louie και Todd υπομένουν τις θωπείες των θαυμαστών τους ή τις περιηγήσεις σε πολυσύχναστους δρόμους και εμπορικά κέντρα. Πολύ ωραίο για να είναι αληθινό; «Στην πραγματικότητα οι γάτες είναι πολύ δεμένες με έναν συγκεκριμένο χώρο» επισημαίνει η Μόιρα Γκέρλαχ από την Κτηνιατρική Εταιρεία TVT. «Κάθε μετακίνηση ή αλλαγή περιβάλλοντος συνήθως του προκαλεί άγχος».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου





