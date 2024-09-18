Σουδάν: Δύο νεκροί και 10 τραυματίες σε επίθεση παραστρατιωτικών

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από οβίδες πυροβολικού κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην πόλη Ομντουρμάν, βόρεια της πρωτεύουσας του Σουδάν, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Χαρτούμ.

Ο «συστηματικός βομβαρδισμός αμάχων» από τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ στα βόρεια περίχωρα του Ομντουρμάν έχει στόχο πυκνοκατοικημένες περιοχές, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας. Η ένοπλη σύρραξη έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

