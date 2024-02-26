Λογαριασμός
Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό άρμα Abrams - Δείτε βίντεο

Οι ΗΠΑ άρχισαν να προμηθεύουν άρματα μάχης Abrams στις ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο Σεπτέμβριο

Ουκρανία

Αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Μόσχα δήλωσαν σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν για πρώτη φορά ένα άρμα μάχης Abrams που προμήθευσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποτίθεται ότι δείχνει ένα άρμα μάχης Abrams να φλέγεται.

«Από την αρχή, οι στρατιώτες μας έλεγαν ότι αυτά τα άρματα μάχης θα καούν όπως και άλλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Αναφερόταν σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου η Ρωσία λέει ότι κατέστρεψε όπλα που προμήθευσε η Δύση στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να προμηθεύουν άρματα μάχης Abrams στις ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ρωσία Ουκρανία
