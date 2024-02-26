Αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Μόσχα δήλωσαν σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν για πρώτη φορά ένα άρμα μάχης Abrams που προμήθευσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποτίθεται ότι δείχνει ένα άρμα μάχης Abrams να φλέγεται.

Allegedly the first destroyed Abrams tank on the Avdeyevka direction@ukraine_watch pic.twitter.com/IQ1cT9cWxf — Zlatti71 (@djuric_zlatko) February 26, 2024

«Από την αρχή, οι στρατιώτες μας έλεγαν ότι αυτά τα άρματα μάχης θα καούν όπως και άλλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Αναφερόταν σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου η Ρωσία λέει ότι κατέστρεψε όπλα που προμήθευσε η Δύση στην Ουκρανία.

It appears that 1 of the 31 M1A1 Abrams Tanks sent to Ukraine 🇺🇦 by the US 🇺🇸 has gotten destroyed by Russian Forces



Unfortunately, this was inevitable pic.twitter.com/O96urzKCdZ — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) February 26, 2024

Οι ΗΠΑ άρχισαν να προμηθεύουν άρματα μάχης Abrams στις ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

