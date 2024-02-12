Σήμα κινδύνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία εκπέμπει η Νορβηγική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Ρωσία είναι κοντά στο να πάρει στρατιωτικά «το πάνω χέρι» στην Ουκρανία λόγω ενός μεγαλύτερου αποθέματος δυνάμεων και υλικής υποστήριξης από χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Κίνα, προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα η νορβηγική υπηρεσία.

Παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση αποτίμησης κινδύνων από τις νορβηγικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Νιλς Αντρέας Στένσονς δήλωσε πως το Κίεβο θα έχει ανάγκη μιας «σημαντικής» δυτικής στρατιωτικής βοήθειας ώστε να ελπίζει ότι θα ανατρέψει την κατάσταση.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία είναι τώρα σε μια πιο ισχυρή θέση απ΄ό,τι πριν από ένα χρόνο και είναι κοντά στο να πάρει το πλεονέκτημα», προειδοποίησε ο Στένσονς στους δημοσιογράφους.

Εκτίμησε πως η Ρωσία «μπορεί να στρατολογήσει περίπου τριπλάσιο αριθμό στρατιωτών από την Ουκρανία», πως η «Μόσχα προσαρμόζεται καλύτερα του αναμενομένου στις κυρώσεις» και πως η βιομηχανία μπορεί πλέον να παράγει πυρομαχικά, οχήματα μάχης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που επιτρέπουν στις δυνάμεις της να «διατηρούν τις πολεμικές προσπάθειές τους όλο τον χρόνο».

Η Ρωσία, είπε, επωφελείται από τη στρατιωτική υποστήριξη της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Λευκορωσίας και της Κίνας, η οποία όπως είπε δεν έχει παράσχει όπλα, αλλά «μηχανές, οχήματα, ηλεκτρονικά και εξαρτήματα» χρήσιμα στη ρωσική βιομηχανία εξοπλισμών.

«Θα χρειαστεί σημαντική δυτική βοήθεια σε εξοπλισμούς προκειμένου οι ουκρανικές δυνάμεις να μπορέσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να ξαναπάρουν την πρωτοβουλία στη σύγκρουση», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας τις ανάγκες για πυρομαχικά, όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αντιαεροπορική άμυνα, άρματα και μαχητικά αεροσκάφη.

Η Νορβηγία είναι, μαζί με τη Δανία και την Ολλανδία κυρίως, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχει δεσμευθεί να παράσχει στην Ουκρανία μαχητικά F-16, ένα αεροσκάφος το οποίο το Κίεβο ζητά με επιμονή από τους συμμάχους του.

«Η Νορβηγία και η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες προκειμένου να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και εκείνην των συμμάχων τους», δήλωσε ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Μπιόρν Άριλντ Γκαμ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα που έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, όμως η αδυναμία του Κογκρέσου να αποδεσμεύσει μια νέα βοήθεια και η πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εναποθέτουν μεγαλύτερες ευθύνες στους Ευρωπαίους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

