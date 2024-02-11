Γάζα: Το Παρίσι επαναλαμβάνει την έκκλησή να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Η Γαλλία, που εκφράζει την ανησυχία της μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Ράφα (νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας), προέτρεψε σήμερα το Ισραήλ να τερματίσει τις εχθροπραξίες για να αποφευχθεί «μία καταστροφή».

«Μια ισραηλινή επίθεση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα θα δημιουργούσε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση μιας νέας διάστασης και αδικαιολόγητη», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Λεμουάν.

«Προκειμένου να αποφευχθεί μία καταστροφή, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για παύση των εχθροπραξιών», επισήμανε σε μια γραπτή ανακοίνωση.

Το Παρίσι υπενθυμίζει ότι η «Ράφα είναι σήμερα μια περιοχή όπου περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο».

«Είναι επίσης ένα ζωτικής σημασίας σημείο διέλευσης για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Γάζας», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε σήμερα στη βούλησή του να ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ράφα. Διαβεβαίωσε πως ο πληθυσμός θα επωφεληθεί από ένα «ασφαλές πέρασμα» για να φύγει από εκεί.

«Στη Γάζα, όπως οπουδήποτε αλλού, η Γαλλία αντιτίθεται σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών, που απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» σχολίασε ο Κριστόφ Λεμουάν.

«Το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και των κατοίκων της δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο εντός ενός παλαιστινιακού Κράτους όπου θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια στο πλευρό του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Γάλλος αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

