Η Ρωσία εκτόξευσε έναν υπερηχητικό πύραυλο Zircon (Ζιρκόν) κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην Ουκρανία στις 7 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε σήμερα Δευτέρα ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Εξετάσεων, ένας επιστημονικός ερευνητικός φορέας.

По Києву 7 лютого дійсно була застосована гіперзвукова ракета “Циркон”, – повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз pic.twitter.com/VtLDe76wA7 February 12, 2024

Ο διευθυντής του, Ολεξάντρ Ρούβιν, παρουσίασε μια προκαταρκτική ανάλυση στο κανάλι του στο Telegram. «Αυτό αποδεικνύεται από τη σήμανση των τμημάτων και των θραυσμάτων, την αναγνώριση των εξαρτημάτων και των δομικών στοιχείων και τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τύπου όπλου» δήλωσε.

Γενικά, οι ρωσικοί πύραυλοι έχουν εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τύπους προϊόντων ταυτόχρονα, άλλα είναι εξαρτήματα μόνο για συγκεκριμένα δείγματα. Σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε στοιχεία που είναι ειδικά για τον πύραυλο 3M22 «Zircon». Μέρη και υπολείμματα του κινητήρα τζετ και των μηχανισμών διεύθυνσης έχουν συγκεκριμένες σημάνσεις εξήγησε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Στην παραγωγή χιλιάδων drones μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούν να πραγματοποιούν πλήγματα βαθιά μέσα στo ρωσικό έδαφος, προχωρά στο μεταξύ μέσα στο 2024 η Ουκρανία. Ήδη, τα drones που κατασκευάζουν 10 εταιρείες μπορούν να φθάσουν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.