Μπορέλ: Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αυτή τη στιγμή πολιορκείται από το Ισραήλ που διεξάγει πόλεμο εναντίον της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, «δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής τις διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 υποδέχονται σήμερα χωριστά τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Ίσραελ Κατς και τον υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Ριάντ αλ-Μάλικι.

«Από τώρα και στο εξής δεν θα μιλάω για ειρηνευτική διαδικασία, αλλά για μια διαδικασία για λύση δύο κρατών», δήλωσε ο Μπορέλ στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Το Ισραήλ δεν μπορεί να οικοδομήσει την ειρήνη «μόνο με στρατιωτικά μέσα», τόνισε επίσης ο Μπορέλ, επιμένοντας στη λύση των δύο κρατών.

«Αυτό που θέλουμε είναι να οικοδομήσουμε μια λύση δύο κρατών. Ας μιλήσουμε γι' αυτό», είπε ο Μπορέλ ενώπιον των δημοσιογράφων, την ώρα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε μια «παλαιστινιακή κυριαρχία».

«Ποιές είναι οι άλλες λύσεις τις οποίες σκέπτονται;», είπε ο Μπορέλ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Να κάνουν όλους τους Παλαιστινίους να φύγουν; Να τους σκοτώσουν;», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε πως παρουσίασε στους υπουργούς Εξωτερικών των 27 «μια συνολική προσέγγιση» προς μια βιώσιμη ειρήνη.

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν επίσης σε γεύμα εργασίας με τους ομολόγους τους της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπεν Φαρχάν και της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, καθώς και με το Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.