Πακιστάν: Σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν στο Ισλαμαμπάντ εξαιτίας απειλής για επιθέσεις

Σχολεία και πανεπιστήμια παρέμειναν σήμερα κλειστά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν εξαιτίας απειλής για τρομοκρατική επίθεση καθώς αυξάνεται η βία πριν από τις εθνικές εκλογές.

«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια στην πρωτεύουσα, αποφασίσαμε να κλείσουμε όλα τα τμήματα του σχολείου», ανέφερε ιδιωτικό σχολείο σε μήνυμά του προς τους γονείς, ενώ παρόμοια μηνύματα στέλνονται σε όλο το Ισλαμαμπάντ.

Πηγές είπαν στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές επιθέσεων σε τρία πανεπιστήμια που διευθύνονται από τις ένοπλες δυνάμεις. Τα πανεπιστήμια έκλεισαν επ' αόριστον.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στην πρωτεύουσα και μέλη υπηρεσιών επιβολής της τάξης περιπολούν στα προάστια της πόλης, δήλωσαν οι πηγές.

Η βία των μαχητών ισλαμιστών έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες στο Πακιστάν πριν από τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 8 Φεβρουαρίου.

Η ασφάλεια αποτελεί πηγή ανησυχίας για μερικούς πολιτικούς ενόψει των εκλογών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Γερουσία του Πακιστάν ενέκρινε μια μη δεσμευτική απόφαση που ζητούσε να αναβληθούν οι εθνικές εκλογές εξαιτίας των ανησυχιών για την ασφάλεια και των κακών καιρικών συνθηκών.

