Απορρίπτουν Ουγγαρία και ΜΚΟ τη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ασύλου στην ΕΕ

Η Ουγγαρία και μη κυβερνητικές οργανώσεις εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εις βάθος μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και του ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου.

Η συμφωνία "θα προκαλέσει περισσότερους θανάτους στη θάλασσα", ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους μκο διάσωσης στη θάλασσα.

Η Ουγγαρία δήλωσε πως "απορρίπτει σθεναρά" τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, αρνούμενη να συμβάλει στον αναγκαστικό μηχανισμό αλληλεγγύης ανάμεσα στις χώρες μέλη.

"Ούτε μία ζωή δεν θα σωθεί από τη σημερινή απόφαση (...) Αυτή η συμφωνία είναι μια ιστορική αποτυχία και ένας φόρος τιμής στα κόμματα της ευρωπαϊκής δεξιάς", ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους περισσότερες από 15 μκο, μεταξύ των οποίων η Sea Watch και η SOS Humanity.

Η "ιστορική", όπως χαρακτηρίστηκε από την ΕΕ, συμφωνία --που προβλέπει την δημιουργία κέντρων κράτησης στα σύνορα και επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης των αιτούντων άσυλο που η αίτησή τους έχει απορριφθεί- θα πρέπει ακόμη να λάβει την επίσημη η έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

"Με τη σημερινή συμφωνία, η ΕΕ έχασε μια νιοστή ευκαιρία. Υπήρχαν εναλλακτικές για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Θα έπρεπε να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές προς την Ευρώπη, να εγκαθιδρυθεί μια ευρωπαϊκή αποστολή έρευνας και διάσωσης και να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο ανάμεσα στις χώρες μέλη", εκτιμούν οι μκο.

"Αντίθετα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να αγωνιστούν κατά των δικαιωμάτων εκείνων που αναζητούν προστασία, νομιμοποιώντας την παραβίαση των δικαιωμάτων ασύλου εκ μέρους των χωρών μελών", αναφέρουν οι μκο.

"Απορρίπτουμε σθεναρά αυτό το μεταναστευτικό σύμφωνο", δήλωσε από την πλευρά του στους δημοσιογράφους ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο. "Δεν θα αφήσουμε κανέναν να εισέλθει παρά τη θέλησή μας", είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.