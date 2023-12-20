Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε σήμερα τρεις ιστότοπους με πορνογραφικό περιεχόμενο - τα Pornhub, Stripchat και XVideos - στη λίστα των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών που υπόκεινται σε ενισχυμένους ελέγχους βάσει της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA, στα αγγλικά) έχει επιβληθεί ήδη σε 19 μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες αγορών και μηχανές αναζήτησης, μεταξύ των οποίων οι Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (πρώην Twitter) ή το TikTok.

Αυτές οι πλατφόρμες θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί κυρίως ότι εφαρμόζουν τα αναγκαία μέσα για την προστασία των ανηλίκων, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Today @EU_Commission has designated 3️⃣ additional very large online platforms under #DigitalServicesAct



Pornhub

XVideos

Stripchat



You of course don't know them.

But more than 45 million Europeans do 🔞



👉 https://t.co/AxUEYMpmvv@DigitalEU pic.twitter.com/LqPxbgvnCX — Johannes Bahrke (@jb_bax) December 20, 2023

Το Pornhub, το Stripchat και το XVideos θα πρέπει να «υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα για να θέτουν ενώπιον των ευθυνών τους και να προστατεύουν τους διαδικτυακούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, και να αξιολογούν και να μετριάσουν επαρκώς τυχόν συστημικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις υπηρεσίες τους», τόνισε η Κομισιόν.

Όπως ανέφερε, οι ιστότοποι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε «μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και στην καταπολέμηση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου», όπως εικόνες βίαιης ή παιδικής πορνογραφίας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής Τιερί Μπρετόν τόνισε ότι «η δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας» αποτελεί «προτεραιότητα» στην εφαρμογή της DSA.

Ο κατάλογος αφορά πλατφόρμες που έχουν απήχηση σε τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Σε ανάρτησή της στον ιστότοπό της, το Pornhub ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ξεπεράσει το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που έχει ορίσει η ΕΕ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του μέτρου.

«Στις 31 Ιουλίου 2023, το Pornhub είχε 33 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο τους τελευταίους έξι μήνες», τόνισε.

