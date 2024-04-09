Η νομαρχία της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι ο προσωρινός απολογισμός της έκρηξης που πραγματοποιήθηκε στο τεχνητό φράγμα της ορεινής περιοχής Σουβιάνα είναι τριών νεκρών, τριών τραυματιών και έξι αγνοουμένων.

Η έκρηξη σημειώθηκε τριάντα μέτρα κάτω από το επίπεδο του τεχνητού φράγματος και η παροχή πρώτων βοηθειών δυσχεραίνεται λόγω του ότι πολλοί χώρου του κέντρου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε άλλα σημεία της εγκατάστασης υπάρχει πολύς καπνός.

Η γύρω περιοχή, πάντως, θεωρείται ασφαλής αφού, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του φράγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.