Η νομαρχία της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι ο προσωρινός απολογισμός της έκρηξης που πραγματοποιήθηκε στο τεχνητό φράγμα της ορεινής περιοχής Σουβιάνα είναι τριών νεκρών, τριών τραυματιών και έξι αγνοουμένων.
Η έκρηξη σημειώθηκε τριάντα μέτρα κάτω από το επίπεδο του τεχνητού φράγματος και η παροχή πρώτων βοηθειών δυσχεραίνεται λόγω του ότι πολλοί χώρου του κέντρου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε άλλα σημεία της εγκατάστασης υπάρχει πολύς καπνός.
Η γύρω περιοχή, πάντως, θεωρείται ασφαλής αφού, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του φράγματος.
