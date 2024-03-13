Ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Γκεερτ Βίλντερς ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μιας μελλοντικής κυβέρνησης λόγω της μη υποστήριξης από τα πολιτικά κόμματα με τα οποία επιχειρούσε να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό.

"Μπορώ να γίνω πρωθυπουργός μόνο αν με υποστηρίξουν ΟΛΑ τα κόμματα του συνασπισμού. Αυτό δεν συνέβη", δήλωσε ο Βίλντερς στο X, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.



Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.



De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.



Ik hou van NL ❤️ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 13, 2024

Το εθνικιστικό κόμμα PVV του Βίλντερς κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές του 2023. Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να μην διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού καθώς επιδιώκει να σχηματίσει μια βιώσιμη νέα κυβέρνηση, μετέδωσε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Το NOS επικαλέστηκε πολιτικές πηγές στη Χάγη ότι το PVV του Βίλντερς και τρία άλλα συντηρητικά κόμματα που προσπαθούσαν να σχηματίσουν μια νέα δεξιά κυβέρνηση σταθμίζουν ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες των κομμάτων θα παραμείνουν στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

