Συρία: Ισραηλινές επιδρομές σε στόχους της Χεζμπολάχ κοντά στη Δαμασκό

Ισραηλινές επιδρομές στοχοθέτησαν σήμερα τα χαράματα αποθήκες όπλων της λιβανικής Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Δαμασκού για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες, ανακοίνωσε συριακή μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τα πλήγματα «είχαν στόχο αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στην περιφέρεια του Γιαμπρούντ», κοντά στη Δαμασκό «και τις κατέστρεψαν και προκάλεσαν πυρκαγιά».

Η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, δεν έκανε λόγο για θύματα.

Από την πλευρά της, στρατιωτική πηγή την οποία επικαλούνται τα επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι «ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από το κατεχόμενο Γκολάν, η οποία είχε στόχο στρατιωτικές θέσεις» στην περιφέρεια της Δαμασκού.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση και «κατέρριψε πυραύλους».

Από την αρχή του εμφυλίου στη Συρία, το 2011, ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα σ' αυτή τη γειτονική χώρα, στοχοθετώντας κυρίως τις φιλοϊρανικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το ισλαμιστικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πολεμάει στο πλευρό του καθεστώτος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντατικοποιήσει τα πλήγματα από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023 μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Χθες, Δευτέρα, ισραηλινά πλήγματα είχαν πραγματοποιηθεί εναντίον μιας αποθήκης όπλων της Χεζμπολάχ που βρίσκεται σε θέση του συριακου στρατού και μιας άλλης τοποθεσίας στην περιφέρεια του Καλαμούν, βορειοανατολικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.