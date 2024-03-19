Τριμερής σύνοδος κορυφής ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Φιλιππίνων στις 11 Απριλίου

Ο Τζο Μπάιντεν θα υποδεχθεί τον Φουμίο Κισίντα και τον Φέρντιναντ Μάρκος τον νεότερο την Πέμπτη 11η Απριλίου στον Λευκό Οίκο για την «πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής» των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε η αμερικανική προεδρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο ιάπωνας πρωθυπουργός και ο φιλιππινέζος πρόεδρος θα συζητήσουν το «κοινό όραμα» για τον «ανοικτό και ελεύθερο Ινδο-Ειρηνικό», σημειώνεται στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η Καρίν Ζαν-Πιερ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αν και δεν κατονομάζεται στο κείμενο, πρόκειται για νύξη στην άνοδο της ισχύος της Κίνας, που συνεχίζει να ανησυχεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

