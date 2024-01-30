Μπλίνκεν: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πιο επικίνδυνη παρά ποτέ

Η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πιο επικίνδυνη παρά ποτέ τις τελευταίες τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες, έκρινε χθες ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα υποστήριζα πως δεν έχουμε δει κατάσταση τόσο επικίνδυνη όσο αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην περιοχή από τουλάχιστον το 1973. Μπορεί και πριν από τότε», ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ στην Ουάσιγκτον. «Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούμε».

Ο κ. Μπλίνκεν προφανώς αναφερόταν στην 6η Οκτωβρίου 1973, όταν συμμαχία αραβικών κρατών, με επικεφαλής την Αίγυπτο και τη Συρία, επιτέθηκε στο Ισραήλ την ημέρα που γιορτάζει το Γιομ Κιπούρ. Η ένοπλη σύρραξη, γνωστή με την ονομασία Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, διήρκεσε 19 ημέρες.

Οι μάχες διεξήχθησαν κατά κύριο λόγο στη χερσόνησο του Σινά και στο υψίπεδο του Γκολάν. Με βάση τα ισραηλινά αρχεία, σκοτώθηκαν πάνω από 2.600 μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Προχθές Κυριακή, τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone εναντίον αμερικανικής βάσης υποστήριξης στα σύνορα Ιορδανίας/Συρίας, επιτείνοντας τις ανησυχίες περί ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέρριψε την ευθύνη σε «εξτρεμιστικές ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν που δρουν στη Συρία και το Ιράκ» και διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον θα ανταποδώσει την επίθεση. Χθες Δευτέρα η διπλωματία του Ιράν τόνισε πως δεν είχε καμιά σχέση με την ενέργεια.

Η ένταση ανεβαίνει στη Μέση Ανατολή με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ουάσιγκτον έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι δεν θέλει να δει τον πόλεμο αυτό να εξαπλώνεται.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε χθες εναντίον προσπαθειών εκμετάλλευσης του πολέμου για να προκληθεί περαιτέρω αστάθεια, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει «αποφασιστικά» σε οποιαδήποτε τέτοια, αλλά παίρνοντας μέτρα για να μην υπάρξει περιφερειακή ανάφλεξη.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού που ίδρυσαν το 2014 έχουν γίνει στόχος τουλάχιστον 165 επιθέσεων από τα μέσα Οκτωβρίου, 66 στο Ιράκ, 98 στη Συρία και μιας στην Ιορδανία, με πυραύλους, με drones, με όλμους, καθώς και με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, απαρίθμησε χθες αξιωματούχος του Πενταγώνου. Η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα αντιποίνων στο Ιράκ και στη Συρία.

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη σειρά βομβαρδισμών των ΗΠΑ και της Βρετανίας, με την υποστήριξη άλλων συμμάχων, εναντίον θέσεων του σιιτικού κινήματος που ελέγχει μεγάλο μέρος της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου και θεωρείται και αυτό προσκείμενο στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

