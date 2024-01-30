Νίγηρας: 22 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών εναντίον χωριού

Τουλάχιστον 22 πολίτες σκοτώθηκαν προχθές Κυριακή σε επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές εναντίον χωριού στον νομό Τιλαμπερί, στον δυτικό Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με το Μαλί, δήλωσαν χθες Δευτέρα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή.

«Έχουμε δυστυχώς 22 νεκρούς, ανάμεσά τους παραστρατιωτικούς, στην επίθεση στο χωριό Μοτογκατά», εξήγησε τοπικός αιρετός. Η επίθεση και ο απολογισμός επιβεβαιώθηκαν από κάτοικο παρακείμενης κοινότητας.

Οι δράστες κατέφθασαν στο χωριό περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας) με περίπου είκοσι μοτοσικλέτες κι αμέσως «άρχισαν να πυροβολούν και να σκοτώνουν κόσμο», διευκρίνισε ο αιρετός.

Το χωριό Μοτογκατά βρίσκεται νοτιοδυτικά της κοινότητας Τοντικιουιντί, τριάντα χιλιόμετρα από την πόλη Ουαλάμ, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων βόρεια από την πρωτεύουσα Νιαμέ.

Η αχανής, ασταθής περιοχή Τιλαμπερί, με επιφάνεια 100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκτείνεται στη λεγόμενη ζώνη των «τριεθνών συνόρων» του Νίγηρα, της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί.

Θεωρείται ορμητήριο τζιχαντιστικών οργανώσεων που εξαπολύουν επιθέσεις και στις τρεις χώρες κι ορκίζονται πίστη είτε στην αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Έχει τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από το 2017.

Στο πλαίσιο των αντιτζιχαντιστικών μέτρων, οι αρχές έχουν —στη θεωρία τουλάχιστον— απαγορεύσει τις μετακινήσεις με μοτοσικλέτες μέρα και νύχτα και αποφάσισαν να κλείσουν κάποιες αγορές που κατ’ αυτές εφοδίαζαν «τρομοκράτες».

Τη 2η Νοεμβρίου 2022, 69 μέλη «επιτροπής επαγρύπνησης» (παραστρατιωτικοί) με επικεφαλής τον δήμαρχο της Μπανιμπαγκού, κοινότητας που γειτονεύει με την Τοντικιουιντί, σφαγιάστηκαν από ενόπλους.

Και, τον Ιανουάριο του 2021, 100 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ανάμεσα στους δυο γύρους των προεδρικών εκλογών, όταν εξαπολύθηκαν επιθέσεις εναντίον δυο χωριών υπαγόμενων διοικητικά στον δήμο της Τοντικιουιντί από ένοπλους που μετακινούνταν με μοτοσικλέτες.

Στην περιοχή Τιλαμπερί διεξάγονται εδώ και χρόνια τουλάχιστον τρεις σειρές «αντιτρομοκρατικών» επιχειρήσεων του στρατού του Νίγηρα.

Εξάλλου το νοτιοανατολικό τμήμα του Νίγηρα, που γειτονεύει με τη Νιγηρία, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο επιθέσεων τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ και του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ). Την περασμένη εβδομάδα, δέκα νιγήριοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και «δεκάδες» μαχητές της Μπόκο Χαράμ σκοτώθηκαν σε μάχες στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, σύμφωνα με το επιτελείο στη Νιαμέ.

Τον Νίγηρα κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς από τα τέλη Ιουλίου, όταν έγινε το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

