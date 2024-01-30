Νέα επίθεση εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ στη Συρία

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού έγιναν στόχος νέας επίθεσης με πυραύλους χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, την επομένη του θανάτου τριών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε επίθεση με drone εναντίον βάσης υποστήριξης στα σύνορα Ιορδανίας/Συρίας.

«Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού στη βάση Σαντάντι», στη βορειοανατολική Συρία, είπε ο ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε (σ.σ. διαπιστώθηκαν) ζημιές σε υποδομές», πρόσθεσε.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που ίδρυσε το 2014.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες από τα μέσα Οκτωβρίου με κύμα επιθέσεων, την ευθύνη για τις περισσότερες από τις οποίες έχει αναλάβει οργάνωση-σφραγίδα, αποτελούμενη από μέλη παραστρατιωτικών ομάδων προσκείμενων στο Ιράν. Η οργάνωση αυτή λέει πως επιτίθεται σε αντίποινα για την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού έχουν γίνει στόχος τουλάχιστον 165 επιθέσεων από τα μέσα Οκτωβρίου, 66 στο Ιράκ, 98 στη Συρία και μιας στην Ιορδανία, με πυραύλους, με drones, με όλμους, καθώς και με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Η επίθεση προχθές Κυριακή είχε στόχο την «Tower 22», βάση υποστήριξης του αμερικανικού στρατού στο ιορδανικό έδαφος, στα σύνορα με τη Συρία και περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ. Οι τρεις στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν ήταν οι πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Οι αμερικανικές απώλειες ενέτειναν περαιτέρω τις ανησυχίες πως θα υπάρξει ανάφλεξη στην περιοχή, την ώρα που οι μάχες συνεχίζουν να μαίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, που πολιορκεί και σφυροκοπεί το Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε ξανά χθες πως θα υπάρξουν αντίποινα των ΗΠΑ για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.