Εντείνονται οι πιέσεις στην Άγκυρα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Νέα επικοινωνία Μπλίνκεν – Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τη Δευτέρα νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με αντικείμενο την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς να εντείνουν τις πιέσεις στην Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος.



«Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους» τονίζεται από την τουρκική πλευρά.



Turkish FM Hakan Fidan in phone call with US Secretary of State Antony Blinken discusses NATO expansion on eve of alliance's summit in Lithuania pic.twitter.com/Wq1lzRxq2J