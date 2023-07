Το Κρεμλίνο «επανεμφάνισε» τη Δευτέρα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού Στρατού Βαλερί Γκερασίμοφ, διαψεύδοντας τις αναφορές για καρατόμησή του, μετά την ανταρσία της Ομάδας Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν στις 24 Ιουνίου.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα στο κανάλι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στο Telegram ο Γκερασίμοφ εμφανίζεται να βρίσκεται στην αίθουσα του γενικού επιτελείου την Κυριακή και να ενημερώνεται για τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ουκρανοί Ροστόφ και της Καλούγκα.

«Ο διοικητής της ενωμένης ομάδας στρατευμάτων, στρατηγός του στρατού Βαλερί Γκερασίμοφ άκουσε μια αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχη Βίκτορ Αφζάλοφ, σχετικά με την καταστροφή τεσσάρων ουκρανικών βαλλιστικών στόχων» αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας για τον επιτελάρχη. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν όντως το βίντεο γυρίστηκε την Κυριακή.

For the first time since the beginning of the #Prigozhin rebellion, the head of the General Staff of the Russian Federation, #Gerasimov, appeared in public.



