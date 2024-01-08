Ισπανία: Εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας

Η κυβέρνηση της Ισπανίας εξετάζει την επαναφορά σε εθνικό επίπεδο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας σε νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας, ενώ στην Ιταλία τα περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού καταγράφουν ρεκόρ, καθώς τα κρούσματα γρίπης και Covid-19 εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) συστήνει στους Ευρωπαίους να μένουν στο σπίτι εάν αισθάνονται άρρωστοι και να σκεφτούν σοβαρά τη χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό ή σε δομές υγειονομικής περίθαλψης. Συμβουλεύει επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις εθνικές οδηγίες για τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, υπογραμμίζοντας ότι τα κρούσματα γρίπης εξαπλώνονται ταχύτερα από εκείνα άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19.

Ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας κατέστησαν ήδη υποχρεωτική τη χρήση μάσκας από γιατρούς, νοσηλευτές, ασθενείς και επισκέπτες σε νοσοκομεία. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής του μέτρου σε εθνικό επίπεδο, το οποίο απορρίπτουν αρκετές περιφερειακές υγειονομικές αρχές, και η τελική απόφαση αναμένεται την Τετάρτη.

«Κάτι που γνωρίζουμε ότι θα περιορίσει επιδημικά φαινόμενα και θα προστατεύσει ευάλωτους ανθρώπους είναι η μάσκα», τόνισε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γαρθία στην κρατική τηλεόραση (TVE). «Πρόκειται για μέτρο που υπαγορεύει η κοινή λογική, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και ευρέως αποδεκτό από το κοινό», συμπλήρωσε. Η ισπανίδα υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται η δυνατότητα να επιτραπεί σε εργαζόμενους που νοσούν – έστω και ελαφρά – να απουσιάσουν για διάστημα 3 ημερών από τη δουλειά τους χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η Ισπανία ήταν μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που κατήργησαν την υποχρεωτική χρήση μάσκας στο πλαίσιο των μέτρων ενάντια στην πανδημία Covid-19. Η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ σε δομές υγείας και φαρμακεία ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Ιούλιο.

Στην Ιταλία τα κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένων της γρίπης και της Covid-19, ανήλθαν σε επίπεδο ρεκόρ το τελευταίο δεκαπενθήμερο του 2023, ξεπερνώντας ακόμη και αντίστοιχες περιόδους στη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία του Ανωτάτου Ινστιτούτου Υγείας (ISS). Κατά μέσο όρο ανέρχονταν σε 17,5 κρούσματα ανά 1.000 κατοίκους την 52η εβδομάδα του έτους, έναντι 17,7 ανά 1.000 κατοίκους μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ειδικοί του ISS (Istituto Superiore di Sanità) εκτιμούν ότι η αύξηση πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν φορούν πλέον προστατευτικές μάσκες και ότι ο ρυθμός εμβολιασμού παραμένει χαμηλός φέτος τον χειμώνα. Επί του παρόντος, η ιταλική κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας.

Στην Πορτογαλία, ο υπουργός Υγείας Μανουέλ Πιζάρο είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει λόγος να εκδοθεί οδηγία σχετικά με τη χρήση μάσκας, παρότι παραδέχθηκε πως η έξαρση της γρίπης έχει προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες σημαντική αύξηση του χρόνου αναμονής στα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), το ποσοστό των κρουσμάτων εποχικής γρίπης ανήλθαν σε 17% την τελευταία εβδομάδα του 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας.

