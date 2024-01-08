Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς διανύει πλέον τον τέταρτο μήνα του, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως τα όπλα θα σιγήσουν στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον ισραηλινό στρατό, που συνεχίζει τα πολύνεκρα αεροπορικά πλήγματά του, να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων, και προειδοποίησε εναντίον της επαπειλούμενης εξάπλωσης της σύρραξης.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Έκτοτε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22.835 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή. Με άλλα λόγια, περί το 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου. Οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει συνοικίες ολόκληρες, εκτοπίζοντας το 85% του πληθυσμού και προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Προειδοποιήσεις για ευρύτερη σύρραξη από Μπλίνκεν - Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Σε περιοδεία στην περιοχή, την τέταρτη κατά σειρά από την 7η Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έκρινε χθες πως είναι «επιτακτική ανάγκη» το Ισραήλ, που υποστηρίζεται στρατιωτικά και πολιτικά από τις ΗΠΑ, να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ντόχα, έχοντας πλάι του τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

«Μπορεί εύκολα να υπάρξει μετάσταση αυτού του πολέμου, που θα προκαλέσει ακόμα περισσότερη ανασφάλεια και ακόμα περισσότερα δεινά», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να «εμποδίσει τη σύρραξη να εξαπλωθεί» στην περιοχή.

Χαρακτήρισε εξάλλου «αδιανόητη τραγωδία» τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας χθες το πρωί άλλων δυο παλαιστίνιων δημοσιογράφων, του Μουστάφα Θουράγια, εικονολήπτη που συνεργαζόταν με διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του AFP, και του Χάμζα Ουάελ Ντάχντουχ του αλ Τζαζίρα.

Αψηφώντας τις διεθνείς πιέσεις και εκκλήσεις να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλησε να επιδείξει για ακόμη μια φορά χθες Κυριακή την αποφασιστικότητά του, δηλώνοντας πως «αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου δεν θα γίνει ποτέ ξανά» και παίρνοντας όρκο ότι «θα συνεχίσουμε ως την απόλυτη νίκη».

Παράλληλα, «οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων του Κατάρ, του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα συνεχίζονται, ανέφερε καλά πληροφορημένη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο στο περιθώριο της επίσκεψης του κ. Μπλίνκεν στη Ντόχα.

Ανάγκη να αυξηθεί «η ανθρωπιστική βοήθεια» -

Ο κ. Μπλίνκεν συναντήθηκε προηγουμένως στο Αμάν με τον ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αυλής της χασεμιτικής μοναρχίας, ο ιορδανός βασιλιάς κάλεσε να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να υπάρξει «άμεση κατάπαυση του πυρός».

Ακόμη, τόνισε την «πλήρη απόρριψη από την Ιορδανία του εξαναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων», έπειτα από δηλώσεις ισραηλινών υπουργών που συνηγορούν υπέρ της επιστροφής εβραίων εποίκων στη Γάζα και της ενθάρρυνσης των κατοίκων της να «μεταναστεύσουν», οι οποίες καταδικάστηκαν από την Ουάσιγκτον.

Κάνοντας επίσκεψη σε κέντρο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών στην Ιορδανία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε εξάλλου πως είναι «επιτακτική ανάγκη» να αυξηθεί «η ανθρωπιστική βοήθεια» που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνεχίζει την περιοδεία του καθώς η βία κλιμακώθηκε κι άλλο από το Σάββατο στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπου από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ που υπήρξε το έναυσμα αυτού του πολέμου, είναι πρακτικά καθημερινές οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό.

Το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα εκτόξευσε προχθές Σάββατο 62 ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ, επίθεση που παρουσίασε ως «προκαταρκτική ανταπόδοση» για τον θάνατο την περασμένη Τρίτη σε αεροπορική επιδρομή αποδιδόμενη στο Ισραήλ του υπ’ αριθμόν δύο της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Ανακοίνωσε κατόπιν τον θάνατο πέντε μαχητών του σε ισραηλινά πλήγματα.

Στη Συρία και στο Ιράκ, οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αλματωδώς από τη 17η Οκτωβρίου, ενώ στην Υεμένη οι αντάρτες Χούθι, επίσης σύμμαχοι του Ιράν, πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

