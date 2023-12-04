Μπέρμποκ: Να σεβαστεί το Ισραήλ τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, κάλεσε ωστόσο ταυτόχρονα την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Το κεντρικό ερώτημα είναι πώς υλοποιείται αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Υπάρχει ευθύνη, σε αυτή τη φάση, να ανακουφιστεί η οδύνη των πολιτών», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ σε εκδήλωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων, με αφορμή τα 75 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όπως είπε, η ίδια έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι «η βάρβαρη τρομοκρατία της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ μπορεί να τελειώσει μόνο εάν κάνουμε από κοινού τα πάντα προκειμένου να δώσουμε στους Παλαιστινίους μια προοπτική για το μέλλον». «Τα δικά σας βάσανα δεν γίνονται ευκολότερα αν αγνοείτε τα βάσανα των άλλων, αλλά τα δικά σας βάσανα μπορούν να τελειώσουν μόνο αν θέλετε να τερματίσετε τα βάσανα των άλλων», πρόσθεσε και ανέφερε ότι και προς τους άραβες συνομιλητές της τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον των Παλαιστινίων να πολεμήσουν ενωμένοι την τρομοκρατία ώστε να μπορούν να ζουν με ειρήνη, ασφάλεια και ελευθερία. «Αυτό που χρειάζεται είναι μια λύση δύο κρατών, η οποία θα παρέχει ασφάλεια σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών.

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι η «ανθρωπιστική κατάσταση απειλεί να επιδεινωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

