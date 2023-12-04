Στο Μαρόκο τα γυρίσματα της ταινίας «Lords of War» με τον Νίκολας Κέιτζ

H Kasbah Films εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών με έδρα την Ταγγέρη εξασφάλισε μια σειρά από πρότζεκτ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου που θα γυριστούν στο Μαρόκο.

Μεταξύ άλλων στο Μαρόκο θα γυριστεί η ταινία "Lords of War", σίκουελ του "Lord of War", με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ ως διαβόητο έμπορος όπλων.

Ο Καρίμ Ντέμπαγκ της Kasbah Films μίλησε στο Variety, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές για το "Lords of War", τα γυρίσματα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο για περίπου 40 ημέρες. Σε αυτό το στάδιο αναζητούνται τοποθεσίες στο Μαρόκο, όπως ανέφερε.

«Προσπαθούμε να καλύψουμε τέσσερις ή πέντε αφρικανικές χώρες, όπως η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Σενεγάλη και το Μάλι και αρκετές χώρες στη Μέση Ανατολή και έχουμε σχεδόν βρει τα πάντα στο Μαρόκο» είπε ο βετεράνος παραγωγός.

Διευκρίνισε ότι λόγω των απεργιών των Σωματείων των Σεναριογράφων και των Ηθοποιών, WGA και SAG-AFTRA το πρότζεκτ «πάγωσε» για οκτώ μήνες και τόνισε ότι η παραγωγή θα επωφεληθεί από το κίνητρο μείωσης του φόρου, που είναι πλέον στο 30%.

Το συνεργείο του «Lords of War» θα αποτελείται από 400 έως 500 μέλη, περίπου 100 από τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Τα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου στο Μαρόκο έχουν εκπαιδευτεί τόσο καλά τα τελευταία χρόνια χάρη σε όλες τις μεγάλες ταινίες που γυρίστηκαν εδώ και επίσης χάρη στις σπουδαίες Σχολές που άνοιξαν και βοήθησαν να ενισχυθεί αυτή η νεότερη γενιά» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

