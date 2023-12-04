Ιαπωνία: Εντοπίστηκαν οι σοροί πέντε μελών του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους Osprey

Οι σοροί πέντε ακόμη μελών του πληρώματος, εντοπίστηκαν μετά την συντριβή του αμερικανού αεροσκάφους Osprey στην δυτική Ιαπωνία την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε η σορός ενός μέλους του πληρώματος. Δύο μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων εντοπίστηκαν σήμερα, ανασύρθηκαν επιτυχώς αν και οι ταυτότητες τους πρέπει να επαληθευθούν, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος είχε συνολικά οκταμελές πλήρωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

