Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Δεν επιστρέψει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι, απέκλεισε τον ενδεχόμενο επιστροφής του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Μάρβελ (Marvel Cinematic Universe).

Σε δηλώσεις στο Vanity Fair ο Κέβιν Φάιγκι αποκάλυψε ότι η Marvel Studios δεν θα φέρει πίσω τον ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Iron Man» μετά τον θάνατο του χαρακτήρα στο «Avengers: Endgame» του 2019.

Ο Κέβιν Φάιγκι είπε αναφερόμενος στην τελευταία ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. ως Iron Man: «Θα κρατήσουμε αυτή τη στιγμή και δεν θα την αγγίξουμε ξανά. Όλοι δουλέψαμε πολύ σκληρά για πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή και δεν θα θέλαμε ποτέ να την αναιρέσουμε ως δια μαγείας με οποιονδήποτε τρόπο».

Επιπλέον, οι σκηνοθέτες του «Avengers: Endgame», Άντονι και Τζο Ρούσο τόνισαν ότι ο Ντάουνι Τζ. είναι «διστακτικός» να γυρίσει ξανά έστω και μία ατάκα μετά την επίσημη ολοκλήρωση των σκηνών του.

«Ήδη αποχαιρετιστήκαμε με δάκρυα την τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Όλοι έχουν προχωρήσει συναισθηματικά» είπε ο Τζο Ρούσο. «Του υποσχεθήκαμε ότι θα ήταν η τελευταία φορά που τον αναγκάσαμε να το κάνει» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.