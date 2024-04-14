Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έδειξε ότι είναι δυνατό και ότι μπορεί να υπερασπιστεί τη χώρα του απωθώντας την ιρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μαζί με ισχυρούς συμμάχους.

"Το Ιράν έχει απομονωθεί με την επιθετική συμπεριφορά του με την οποία θέλει να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή", δήλωσε. "Και οι ικανότητες του Ισραήλ είναι ισχυρές. Το Ισραήλ μπορεί να προστατέψει τη χώρα του".

Το Ιράν έφερε "συνειδητά" τη Μέση Ανατολή "στο χείλος του γκρεμού" μετά την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κατά του Ισραήλ, δήλωσε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Ιράν "σχεδόν βύθισε μια ολόκληρη περιοχή στο χάος", επέμεινε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας της στο Βερολίνο.

Η Μπέρμποκ κάλεσε το Ιράν να μην προβεί σε περαιτέρω επιθέσεις, μεταξύ άλλων μέσω αντιπροσώπων, καθώς μια περιφερειακή κλιμάκωση θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Κάλεσε επίσης "όλους τους παράγοντες στην περιοχή να ενεργήσουν 'με σύνεση', γιατί "ο φαύλος κύκλος της κλιμάκωσης πρέπει να σπάσει".

Παράλληλα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση μετά τα ιρανικά πλήγματα. "Δεν μπορούμε παρά να καλέσουμε όλους, και κυρίως το Ιράν, να μην συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο καγκελάριος κατήγγειλε τη "σοβαρή κλιμάκωση" της έντασης στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε την "αλληλεγγύη" του προς το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

