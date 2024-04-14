Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, δήλωσε ότι η χώρα του ενημέρωσε τις γειτονικές χώρες για τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ 72 ώρες νωρίτερα.

«Περίπου 72 ώρες πριν από τις επιχειρήσεις μας, ενημερώσαμε τους φίλους και τους γείτονές μας στην περιοχή ότι η απάντηση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν βέβαιη, νόμιμη και αμετάκλητη», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα, την πρώτη του δήλωση μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ έκανε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι με την οποία χαιρέτησε τους «γενναίους άνδρες» των Φρουρών της Επανάστασης που «έδωσαν ένα μάθημα στο σιωνιστικό καθεστώς».

«Η τιμωρία του επιτιθέμενου πραγματοποιήθηκε», δήλωσε εκφράζοντας ικανοποίηση ο Ραϊσί σύμφωνα με ανακοίνωση, και πρόσθεσε ότι «εάν το σιωνιστικό καθεστώς ή οι υποστηρικτές του επιδείξουν απρόσεκτη συμπεριφορά, θα λάβουν αποφασιστική και πολύ πιο ισχυρή απάντηση».

