Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς το Αμάν (Ιορδανία) τη Βηρυτό (Λίβανος), το Ερμπίλ (βόρειο Ιράκ) και το Τελ Αβίβ (Ισραήλ) τουλάχιστον μέχρι αύριο, Δευτέρα, μετά την τελευταία αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Ο όμιλος στον οποίο ανήκουν η γερμανική αεροπορική εταιρία καθώς και οι ελβετικές και οι αυστριακές αερογραμμές (SWISS και Austrian airlines) θα διασφαλίσει επίσης ότι οι πτήσεις του θα αποφύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ισραήλ, την Ιορδανία και το Ιράκ στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η εταιρία είχε ήδη ανακοινώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει τις πτήσεις από και προς την Τεχεράνη μέχρι τις 18 Απριλίου και ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον ιρανικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Νωρίς το Σάββατο και οι ολλανδικές αερογραμμές KLM - το ολλανδικό σκέλος του ομίλου Air-France-KLM - ανακοίνωσαν ότι δεν θα εκτελούν πτήσεις πάνω από το Ισραήλ και το Ιράν προληπτικά, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ αλλά ότι θα συνεχίσουν τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, στα παράλια της Μεσογείου, σύμφωνα με τηλεγράφημα του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

