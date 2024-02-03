Η επικεφαλής της διπλωματίας της Γερμανίας προειδοποιεί το Ισραήλ εναντίον της διεξαγωγής χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σε δηλώσεις της που δημοσιεύονται σήμερα.

Η επίθεση στη Ράφα, πόλη που φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου, «απλούστατα δεν δικαιολογείται», τονίζει η Ανναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι) στις δηλώσεις της που δημοσιεύει σήμερα ο όμιλος RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

Η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει παράλληλα ότι «η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά» στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας: «Ας το φανταστούμε μια στιγμή: Αν ήταν δικά μας παιδιά;»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως οι δυνάμεις του στην επόμενη φάση της χερσαίας επιχείρησης θα δράσουν στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράφα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Προχθές Πέμπτη το βράδυ, ο υπουργός Άμυνας είπε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρο τους μαχητές της Χαμάς στη Ράφα και θα προχωρήσουν τη συντριβή τους, κάτι που κατ’ αυτόν συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

Η κυρία Μπέρμποκ λέει πως υπέστη σοκ όταν άκουσε το σχέδιο.

«Μαζί με τους αμερικανούς εταίρους μας, έχω πει επανειλημμένα στην ισραηλινή κυβέρνηση πως ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας δεν γίνεται να εξαφανιστεί», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη Ράφα και γύρω από αυτή έχουν καταφύγει για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, ή αλλιώς ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας (2,2 εκατ.). Προπολεμικά, η πόλη, πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο, είχε κάπου 250.000 κατοίκους.

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πριν από τρεις εβδομάδες, επικαλούμενη ισραηλινές και αιγυπτιακές πηγές της, πως το Κάιρο ενημερώθηκε ότι σχεδιάζεται στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων.

Το καίριας σημασίας συνοριακό πέρασμα στη Ράφα ελέγχεται από τις αρχές της Αιγύπτου και από Παλαιστίνιους που εργάζονται για τη Χαμάς.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία λέει πως υπόγειες σήραγγες που διαπερνούν τα σύνορα χρησιμοποιούνται για να μεταφέρονται λαθραία αγαθά και όπλα στη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

