Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει «επιτυχή» τα πλήγματα στο Ιράκ και στη Συρία

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας έκρινε χθες Παρασκευή ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία εναντίον μαχητών προσκείμενων στο Ιράν, και παρουσιάζονται ως η αρχή σειράς αντιποίνων, ήταν «επιτυχείς».

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι ανέφερε πως τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση, προσβάλλοντας 85 στόχους σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες (τρεις στο Ιράκ, τέσσερις στη Συρία) χρησιμοποίησαν «πάνω από 125 πυρομαχικά ακριβείας μέσα σε περίπου τριάντα λεπτά».

«Δεν θέλουμε να δούμε ούτε μια επίθεση ακόμη εναντίον (αμερικανικών) θέσεων ή αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή», πρόσθεσε.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, έχουν γίνει πάνω από 165 επιθέσεις, με drones, ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς εναντίον αμερικανών στρατιωτικών που είναι ανεπτυγμένοι στο πλαίσιο της αποστολής αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία.

Την Κυριακή 28η Ιανουαρίου, πλήγμα drone που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε μαχητές προσκείμενους στο Ιράν είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων σε βάση υποστήριξης στην Ιορδανία, στα σύνορα με τη Συρία και περίπου δέκα χιλιόμετρα από το Ιράκ. Οι ΗΠΑ διεμήνυσαν πως θα το ανταπέδιδαν.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΑ του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στη στιγμή που επελέγη για να εξαπολυθούν τα πλήγματα —αυτή συναρτάτο, μεταξύ άλλων, με τις μετεωρολογικές συνθήκες— και την τελετή επαναπατρισμού των πτωμάτων των τριών στρατιωτικών, στην οποία ήταν παρών ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζον Κέρμπι διαβεβαίωσε ακόμη πως η ιρακινή κυβέρνηση, η οποία καταδίκασε την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της», είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε «καμιά επικοινωνία», ούτε καν ανεπίσημη ή έμμεση, με την Τεχεράνη μετά την επίθεση της Κυριακής σε βάση υποστήριξης στη βόρεια Ιορδανία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τρεις στρατιωτικοί.

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν «πόλεμο» με το Ιράν, επανέλαβε ο κ. Κέρμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.