Πλήγματα των ΗΠΑ: Το Ιράκ καταδικάζει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του

Τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα αποτελούν «παραβίαση της ιρακινής εθνικής κυριαρχίας», κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός του Ιράκ, ο Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις δυνητικά «καταστροφικές» συνέπειες «την την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιοχής».

Ο στρατηγός Γιαχία Ρασούλ, εκπρόσωπος του ιρακινού πρωθυπουργού, επιβεβαίωσε πως «διεξήχθησαν αεροπορικά πλήγματα από τις ΗΠΑ» εναντίον θέσεων στον τομέα της Αλ Κάιμ —στα σύνορα με τη Συρία— και «άλλων ιρακινών παραμεθόριων ζωνών».

Τα πλήγματα εγείρουν «απειλή» να «οδηγηθεί το Ιράκ και η περιοχή» σε ανεπιθύμητη κατάσταση που θα είχε «καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιφέρειας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

