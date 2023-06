Όταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι «έστησε» τη Μέρκελ για να μιλήσει στο τηλέφωνο (βίντεο)

Με αφορμή τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλοσυκόνι, το Twitter αποχαιρετά και «αποθεώνει» τον αμφιλεγόμενο Ιταλό μεγιστάνα και πολιτικό, με βίντεο χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Σε ένα από αυτά, τον Απρίλιο του 2004, ο Μπερλουσκόνι ως πρωθυπουργός της Ιταλίας συμμετέχει σε σύνοδο κορυφής στην Γερμανία, με οικοδέσποινά την Αγκελα Μέρκελ.

Η καγκελάριος υποδέχεται τους καλεσμένους της και ο Καβαλιέρε, κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, αφήνει τη Μέρκελ σύξυλη να τον περιμένει και απομακρύνεται για να μιλήσει στο τηλέφωνο, γυρνώντας της την πλάτη!

RIP #Berlusconi, the man that couldn't give a sh*te. Here he is arriving at a summit, and decided to keep Angela Merkel waiting while he took a phone call. 😂😂 pic.twitter.com/hLPlW06nyq