Αύριο στο Μιλάνο η κηδεία του Μπερλουσκόνι – 2000 άτομα μέσα στον Καθεδρικό και γιγαντοοθόνες στην πλατεία του Ντουόμο

Προσευχή με στενούς συγγενείς και λιγοστούς φίλους, παρουσία ιερέα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην βίλα του Άρκορε, όπου χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε η σορός του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου.

Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη αύριο, Τετάρτη στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου ενώ την ημέρα της κηδείας στην Ιταλία κηρύχθηκε εθνικό πένθος .

Η κρατική κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας θα τελεσθεί στις 3 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με την συμμετοχή του Ιταλού προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των διοργανωτών, στο εσωτερικό της εκκλησίας θα μπορέσουν να εισέλθουν μέχρι δύο χιλιάδες άτομα.

Από την πλατεία του Ντουόμο θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελετή, σε γιγαντοθόνες, μέχρι και είκοσι χιλιάδες άνθρωποι.

