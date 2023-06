Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Ο «άτακτος» Καβαλιέρε δεν είναι πια εδώ - Τα περιβόητα «μπούνγκα μπούνγκα» πάρτι και η άστατη ερωτική ζωή του

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, επιχειρηματίας, αθλητικός μεγαλοπαράγοντας και πολιτικός Σίλβιο Μπερλουσκόνι έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 86 ετών και η είδηση του θανάτου του κυκλοφόρησε αστραπιαία σε όλο τον πλανήτη.

Breaking news: Italy’s former prime minister Silvio Berlusconi, the billionaire media magnate turned trailblazing populist, has died aged 86, just months after it was revealed that he had been battling leukaemia https://t.co/C6Bagq6BqW pic.twitter.com/lO4MwYCqoQ