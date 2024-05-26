Επτάστερε θεέ Παναθηναϊκέ!



Η ομαδάρα του Εργκίν Αταμάν έγραψε ένα ανεπανάληπτο έπος στο Βερολίνο, καθώς ταπείνωσε με σκορ 95-80 τη Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε την έβδομη Ευρωλίγκα του, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια από τις πιο ονειρεμένες σεζόν στην ιστορία του!



Μετά από ένα ξεκίνημα... NBA με την πρώτη περίοδο να λήγει 36-25 υπέρ της «βασίλισσας», ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα για σεμινάριο από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, έκανε την ισπανική ομάδα να βρίσκει το καλάθι με το «σταγονόμετρο», και στο τέλος βρήκε δεκάδες μεγάλα σουτ από όλους τους παίκτες του φτάνοντας στον θρίαμβο.



Κορυφαίος των νικητών ήταν ο ασταμάτητος, ανεπανάληπτος Κώστας Σλούκας, που μέτρησε 24 πόντους χωρίς να αστοχήσει σε σουτ εντός πεδιάς (4/4 τρίποντα, 2/2 δίποντα, 8/9 βολές). Από κοντά και ο Κέντρικ Ναν που φόρτωσε το μαδριλένικο καλάθι με 21 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ κέρδισε κατά κράτος τους Έντι Ταβάρες και Βενσάν Πουαριέ, μετρώντας 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Τρομερός σε άμυνα και επίθεση ο Γκραντ με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.



Από τη Ρεάλ, που ήταν ασταμάτητη όλη τη σεζόν όμως βρήκε τον... δάσκαλό της, ο Μούσα μέτρησε 15 πόντους, ο Καμπάτσο 12 και ο Ροντρίγκεθ 11.

Το ματς



Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε πρώτη στόχο με τρίποντο του Εντιαγέ από τη γωνία (3-0), ενώ ο Γκραντ απάντησε με τον ίδιο τρόπο (3-3). Ο Ισπανός φόργουορντ πέτυχε άλλους πέντε συνεχόμενους πόντους (8-3) για το δυνατό ξεκίνημα των Μαδριλένων. Ο Χεζόνια συνέχισε με σουτ μέσης απόστασης (10-3), με τον Παπαπέτρου να του απαντά με τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 10-6. Ο Ναν εκτέλεσε εύστοχα τρεις βολές μετά από κερδισμένο φάουλ και τεχνική ποινή στον Ματέο (10-9), ενώ ο Μούσα έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους και αποκατέστησε το προβάδισμα της Ρεάλ (15-9). Ο Ντίνος Μήτογλου μείωσε ξανά με μακρινό σουτ (15-11), ενώ ο Λεσόρ από κοντά έγραψε το 17-13. Ο Πουαριέ κάρφωσε εμφατικά μπροστά στον Μήτογλου (19-13), ενώ ο Ναν απάντησε με τρίποντο (19-16). Ο Καμπάτσο ευστόχησε από μακριά για το 22-16, ενώ ο Μούσα σκόραρε με δύο βολές και στη συνέχεια με φλόουτερ για το 26-17. Ο Ναν μείωσε με ανάποδο λέι απ (26-19), ενώ ο Σλούκας ευστόχησε για τρεις μειώνοντας σε 27-22. Ο Γιαμπουσέλι από την κορυφή ευστόχησε ξανά (30-22), ενώ ο Ροντρίγκεθ έβαλε δύο βολές για το 32-22. Ο Σλούκας απάντησε από τη γραμμή (32-24), όμως ο «Τσάτσο» πήγε μέχρι το λέι απ εύκολα για το 34-24. Η πρώτη περίοδος έληξε με το εντυπωσιακό 36-25 μετά από βολές του Πουαριέ.







Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Σλούκας έβαλε ένα λέι απ και ο Γιαμπουσέλι ένα τρίποντο για το 39-27. Ο Κοζέρ έγραψε το 41-27 με τρομερή ασίστ του Φερνάντεθ, ενώ ο Χουάντσο κάρφωσε εντυπωσιακά για το 41-29. Ο Σλούκας κέρδισε βολές και τις έβαλε αμφότερες (41-31), ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε με φόλοου μειώνοντας σε 41-33. Ο Λεσόρ γύρισε ωραία μπροστά στον Πουαριέ και έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό AKTOR (41-35). Ο Πουαριέ με φοβερό φόλοου κάρφωμα έκοψε το σερί των «πρασίνων» (43-35), όμως ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» του απάντησε από κοντά και στη συνέχεια έβαλε μία βολή για το 43-38. Ο Γκραντ κέρδισε αντιαθλητικό και ευστόχησε σε μία βολή (43-39), πριν ο Χεζόνια δώσει «ανάσα» στη Ρεάλ με τρίποντο (46-39). Ο Γκραντ απάντησε αμέσως από μακριά (46-42), ενώ ο Βιλντόσα έκανε το ίδιο από την κορυφή για το 46-45. Ο Λεσόρ από κοντά έβαλε δύσκολο καλάθι (48-47), με τον Μούσα να απαντά με τρίποντο από τη γωνία (51-47). Ο Καμπάτσο έκανε το ίδιο στη λήξη της επίθεσης (54-47), ενώ ο Σλούκας υπέγραψε το τελικό 54-49 του ημιχρόνου.







Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Σλούκας ευστόχησε αμέσως από μακριά και έγραψε το 54-52. Ο Καμπάτσο έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι, ενώ ο Λεσόρ απάντησε με βολή για το 56-53. Ο Χουάντσο πήρε την ασίστ του Γκραντ και σκόραρε από κοντά (56-55), ενώ ο Ναν βρήκε στόχο σε σουτ από τα 6,75μ. και έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (56-58). Το σκορ έμεινε κολλημένο για σχεδόν τρία λεπτά, μέχρι να βάλει μία βολή ο Μούσα και να μειώσει σε 57-58. Ο Ναν πήγε προς το καλάθι και ο Σλούκας με τον Καλαϊτζάκη έβαλαν βολές για το 59-63. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 61-64 υπέρ των «πρασίνων».







Στην τέταρτη περίοδο, ο Ταβάρες με δύο βολές και ο Ροντρίγκεθ με λέι απ μείωσαν σε 65-66 για τη Ρεάλ που έδειξε αντίδραση. Ο Γκραντ επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε (65-68), ενώ ο Μήτογλου ευστόχησε από την κορυφή και έφερε τον Παναθηναϊκό στο +6 (65-71). Ο Γκραντ σούταρε και αυτός από μακριά συνεχίζοντας το τρομερό διάστημα των «πράσινων» (65-73), ενώ ο Χεζόνια απάντησε με κρίσιμο γκολ-φάουλ για το 68-73. Ο Γιουλ έβαλε τρίποντο στον αιφνιδιασμό (71-73), όμως ο Σλούκας του απάντησε από τα 10 μέτρα για το 71-76. Ο αρχηγός των «πρασίνων» με τον Γιουλ αντάλλαξαν τρίποντα, ενώ ο Ταβάρες κάρφωσε στο καλάθι για το 76-79. Ο Ναν έβαλε δύο συνεχόμενα καλάθια για το 76-83, ενώ ο Μήτογλου σκόραρε τεράστιο σουτ από την κορυφή και έφερε τον Παναθηναϊκό στο +10 (76-86). Ο Λεσόρ ευστόχησε σε πέντε από τις έξι βολές του και υπέγραψε το 77-91, ενώ ο Σλούκας με τον ίδιο τρόπο οριστικοποίησε τη νίκη του Παναθηναϊκού (77-93), πριν ο Ναν κάνει το κάρφωμα της σεζόν για το 77-95.



Τα δεκάλεπτα: 36-25, 54-49, 61-64, 77-95

The 2023-2024 Champions are @paobcgr 🏆



An unbelievable season from the Greens ☘️#F4GLORY pic.twitter.com/tQqygKAJnu — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.