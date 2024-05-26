Λογαριασμός
Κόλαση στη Ράφα - Toυλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα, ανάμεσά τους δύο αξιωματούχοι της Χαμάς - Δείτε βίντεο

Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς - Ο στρατός του Ισραήλ είναι «ενήμερος» ότι υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων

UPDATE: 05:35
Rafa

Κόλαση στη Ράφα. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό. 

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, στην περιοχή στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ η κυβέρνηση της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας επιβεβαίωσε τα ισραηλινά πλήγματα σε αυτήν την περιοχή όπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, διαμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, λόγω του πόλεμο του Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, 50 είναι οι νεκροί και οι τραυματίες.

Ο απολογισμός των νεκρών στον καταυλισμό Ταλ Αλ-Σουλτάν είναι ακόμη απροσδιόριστος, ανέφερε ένας άλλος γιατρός, προσθέτοντας ότι δεκάδες τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ακολούθησε μετά τους βομβαρδισμούς, την οποία οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να κατασβήσουν.

Ο στρατός του Ισραήλ είναι «ενήμερος» ότι υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων στον βομβαρδισμό στη Ράφα    

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς στο χτύπημα στη Ράφα την Κυριακή.

Νωρίτερα ανέφερε ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

«Αεροσκάφος έπληξε κτιριακό συγκρότημα της Χαμάς στη Ράφα μέσα στο οποίο επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X. «Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός «είναι ενήμερος για αναφορές που υποδεικνύουν ότι εξαιτίας του πλήγματος και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε άμαχοι στην περιοχή έπαθαν κακό»· το «συμβάν τελεί υπό εξέταση», πρόσθεσε.

