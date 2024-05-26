Έκανε ιστορικό χαμηλό μιας περιόδου για τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα η Ρεάλ!

Ρεάλ των... αντιθέσεων στην τιτανομαχία του μεγάλου τελικού του Final Four με τον Παναθηναϊκό!



Η «βασίλισσα» στην πρώτη περίοδο πέτυχε τους περισσότερους πόντους (36) της τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση σε ένα δεκάλεπτο, ωστόσο, στην τρίτη περίοδο όλα άλλαξαν προς το χειρότερο.

Το «τριφύλλι» έπαιξε τρομερή άμυνα, κρατώντας τους Ισπανούς στους επτά πόντους με αποτέλεσμα να κάνουνφέτος στην Ευρωλίγκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.