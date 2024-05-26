Λογαριασμός
Έκανε ιστορικό χαμηλό μιας περιόδου για τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα η Ρεάλ!

Κάκιστη τρίτη περίοδος για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έκανε ιστορικό χαμηλό μιας περιόδου για τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα

Παναθηναϊκός

Ρεάλ των... αντιθέσεων στην τιτανομαχία του μεγάλου τελικού του Final Four με τον Παναθηναϊκό!

Η «βασίλισσα» στην πρώτη περίοδο πέτυχε τους περισσότερους πόντους (36) της τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση σε ένα δεκάλεπτο, ωστόσο, στην τρίτη περίοδο όλα άλλαξαν προς το χειρότερο.



Το «τριφύλλι» έπαιξε τρομερή άμυνα, κρατώντας τους Ισπανούς στους επτά πόντους με αποτέλεσμα να κάνουν ιστορικό χαμηλό σε μια περίοδο φέτος στην Ευρωλίγκα.
