Ουκρανία: Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες αν το Ιράν προμηθεύει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το αν το Ιράν προμηθεύει την Ρωσία με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

«Μέχρις στιγμής οι επίσημες πηγές μας δεν έχουν πληροφορίες για το αν παραλαμβάνει πυραύλους ιδιαίτερα έναν τέτοιο μεγάλο αριθμό» δήλωσε ο Γιούρι Ιχνάτ στην κρατική τηλεόραση.

Έξι πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με έναν μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων εδάφους –εδάφους.

Πηγή: skai.gr

