Λιβύη: Όλες οι ένοπλες ομάδες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Τρίπολη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών

Οι διάφορες ένοπλες ομάδες που έχουν αναπτυχθεί στην Τρίπολη για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λιβυκής πρωτεύουσας, όμως τους τελευταίους μήνες ορισμένες από αυτές συγκρούονται μεταξύ τους, θα πρέπει να φύγουν από την πόλη, παραχωρώντας τη θέση τους στις επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Λιβύης.

«Έπειτα από έναν μήνα συζητήσεων, καταλήξαμε σε συμφωνία με τις ομάδες ασφαλείας, προκειμένου προσεχώς να εγκαταλείψουν πλήρως την πρωτεύουσα. Δεν θα υπάρχουν πλέον παρά μόνο η αστυνομία πόλεων, οι διασώστες και οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τις έρευνες των εγκληματικών υποθέσεων», είπε ο Ιμάντ Τραμπέλσι, ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπέλσι κατονόμασε πολλές ομάδες από εκείνες που θα φύγουν από την πόλη: τη Δύναμη Γενικής Ασφάλειας, τη Δύναμη Αλ Ράνταα (αποτροπής, ελέγχει την ανατολική Τρίπολη), την Ταξιαρχία 444 που ελέγχει τη νότια Τρίπολη και την Ταξιαρχία 111 που πρόσκειται στο γενικό επιτελείο. Η απόφαση αφορά επίσης την Αρχή Υποστήριξης της Σταθερότητας (SSA), μια ένοπλη οργάνωση που εδρεύει στη λαϊκή συνοικία Άμπου Σλιμ της Τρίπολης, όπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και μέλη της SSA.

Οι ομάδες αυτές, που ασκούν μεγάλη επιρροή, είναι βαριά οπλισμένες και εμφανίστηκαν μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι, το 2011, με στόχο να καλύψουν το κενό ασφαλείας καθώς δεν υπήρχαν ακόμη κρατικοί, σταθεροί θεσμοί. Δεν υπάγονται απευθείας στα υπουργεία Άμυνας ή Εσωτερικών, αλλά χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Λειτουργούν ανεξάρτητα και τους είχε χορηγηθεί ιδιαίτερο καθεστώς από το γραφείο του πρωθυπουργού και το προεδρικό συμβούλιο το 2021. Μέλη τους, συχνά με καλυμμένα τα πρόσωπα, αναπτύσσονται σε κυκλικούς κόμβους και σε διασταυρώσεις, στήνουν οδοφράγματα και σταθμούς ελέγχου και μπλοκάρουν την κυκλοφορία χρησιμοποιώντας θωρακισμένα οχήματα, στα οποία τοποθετούν βαρύ και ελαφρύ οπλισμό. Κάποιες φορές προκαλούν βίαια επεισόδια, όπως συνέβη τον περασμένο Αύγουστο στη σύγκρουση μεταξύ της Δύναμης Αλ Ράνταα και της Ταξιαρχίας 444. Απολογισμός της μάχης: 55 νεκροί και 146 τραυματίες μέσα σε μία ημέρα.

«Στο εξής, η θέση τους είναι στους στρατώνες τους. Θα προσφεύγουμε σε αυτές τις ομάδες μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, για συγκεκριμένες αποστολές», εξήγησε ο Τραμπέλσι, διαβεβαιώνοντας ότι οι επικεφαλής τους «έδειξαν κατανόηση».

«Μετά την Τρίπολη, θα έρθει η σειρά των άλλων πόλεων όπου δεν θα υπάρχουν πλέον οδοφράγματα, ούτε παρουσία αυτών των ομάδων» στους δρόμους, πρόσθεσε.

