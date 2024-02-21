ΗΠΑ: Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους την ώρα της πτήσης

Ένα αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας American Airlines με προορισμό το Σικάγο υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο απ΄όπου είχε απογειωθεί, στην αμερικανική πολιτεία Νέο Μεξικό, αφότου ένας από τους επιβάτες του επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα εν μέσω της πτήσης, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μεταδόθηκε και από ΜΜΕ από χθες, διακρίνονται άλλοι επιβάτες να προσπαθούν να εμποδίσουν τον άνδρα να ανοίξει μία από τις πόρτες εξόδου.

30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) February 20, 2024

Το αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε από την πόλη Αλμπουκέρκη, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, πετούσε σε υψόμετρο σχεδόν 8000 μέτρων, προτού αλλάξει πορεία, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης των πτήσεων.

«Η πτήση 1219 της American Airlines επέστρεψε χωρίς πρόβλημα στο διεθνές αεροδρόμιο Sunport του Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό, γύρω στις 14.40 τοπική ώρα, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, αφότου το πλήρωμα ενημέρωσε για μια αναταραχή που προκάλεσε ένας επιβάτης», ανέφερε στον ιστότοπό της η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Η FAA πραγματοποιεί έρευνα», συμπληρώνεται, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Μπλέιζ Γουάρντ, ένας εκ των επιβατών, αφηγήθηκε πως ο άνδρας «είχε ήδη κατεβάσει τον μηχανισμό ασφαλείας και είχε βάλει τα δύο χέρια του στον μοχλό».

«Ήταν ένας μεγαλόσωμος τύπος και το είχε ήδη κατεβάσει και δεν ξέρω εάν εσείς μπορείτε να το ακούσετε, όμως υπήρχε μια διαφοροποίηση στην πίεση, σαν ένα σφύριγμα», περιέγραψε.

Αν και στις ΗΠΑ δεν έχει συμβεί αεροπορικό δυστύχημα εδώ και 10 χρόνια, οι αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση στον κλάδο έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν η πόρτα ενός Boeing 737 MAX 9 της Alaska Airlines ξεκόλλησε εν μέσω της πτήσης.

Ο αριθμός των απείθαρχων επιβατών έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο ρεκόρ των σχεδόν 6000 περιστατικών το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA. Τα περιστατικά μειώθηκαν σε περίπου 2000 το 2022 και 2023.

