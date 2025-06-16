Ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, χάρη στο οποίο αναχαίτισε οκτώ ιρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας. Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Μπαράκ Μάγκεν έχει εγκατασταθεί στην πυραυλάκατο Saar-6, την οποία το Ισραήλ έχει αγοράσει από τη Γερμανία και μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές, περιλαμβανομένων drones και πυραύλων κρουζ.

Overnight, the Israeli Navy intercepted eight drones launched against Israel by Iran using, for the first time, the “Barak Magen” Aerial Defense System, which is installed onboard Sa'ar 6-Class Corvette and is capable of dealing with a wide range of threats, including drones,… pic.twitter.com/XwemNcty5i June 16, 2025

Σύμφωνα με το Globes - Israel business news, τo Barak Magen είναι το όνομα που έχει δοθεί στο σύστημα αεράμυνας Barak MX που παράγεται από την Ισραηλινή Αεροδιαστημική Βιομηχανία και εγκαθίσταται στα πλοία Sa’ar 6. Το σύστημα Barak MX έχει πωληθεί σε διάφορους πελάτες, μεταξύ των οποίων και στο Αζερμπαϊτζάν, με συμβόλαια αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το σύστημα υποστηρίζει διάφορα ραντάρ και εκτοξευτές για κάλυψη από μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, πυραύλους κρουζ και πυραύλους εδάφους-αέρος και εδάφους-εδάφους.

Το σύστημα βασίζεται σε ένα έξυπνο κέντρο ελέγχου που ενσωματώνει άλλους πυραύλους και αναχαιτιστές: ο αναχαιτιστής μικρής εμβέλειας Barak MRAD εκτοξεύεται κάθετα με υψηλή ταχύτητα και είναι προσαρμοσμένος για να αντιμετωπίζει απειλές σε απόσταση έως και 35 χιλιομέτρων. Διαθέτει σύστημα εντοπισμού θέσης που βασίζεται σε ραντάρ και κινητήρα ενός παλμού. Ο αναχαιτιστής μεγάλης εμβέλειας Barak LRAD, ο οποίος διαθέτει κινητήρα διπλού παλμού, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει απειλές σε απόσταση έως και 70 χιλιομέτρων. Το αναχαιτιστικό Barak ER διαθέτει κινητήρα διπλού παλμού και πυραυλικό ενισχυτή και είναι αποτελεσματικό σε εμβέλεια έως και 150 χιλιομέτρων. Οι κινητήρες για αυτά τα αναχαιτιστικά κατασκευάζονται από την κρατική εταιρεία Tomer.

Η έκδοση που χρησιμοποιείται από το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ είναι το Barak LRAD, το οποίο υποβλήθηκε με επιτυχία σε δοκιμές τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Καταστρέψαμε το 1/3 των ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους - εδάφους λέει το Ισραήλ

Εντωμεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

«Περισσότερα από 50 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα και κατέστρεψαν περισσότερους από 120 εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους- εδάφους. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους που διαθέτει το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έπληξε στη διάρκεια της νύκτας περισσότερους από 20 στόχους στο ιρανικό έδαφος και «έχει πετύχει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιδιώκει σκοπίμως να βλάψει τους κατοίκους της Τεχεράνης, ανασκευάζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω το προφανές: δεν υπάρχει πρόθεση να βλάψουμε τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της Τεχεράνης, όπως κάνει ο δολοφόνος δικτάτορας στους κατοίκους του Ισραήλ», τόνισε ο Κατς.

Λίγο νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός είχε αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο αλαζόνας δικτάτορας της Τεχεράνης έχει μεταμορφωθεί σε έναν δειλό δολοφόνο που βάλλει σκόπιμα εναντίον αμάχων στο Ισραήλ για να αποτρέψει τον Τσαχάλ (σ.σ. Ισραηλινό στρατό) να συνεχίσει την επίθεση που αποδεκατίζει τις (στρατιωτικές) ικανότητές του. Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα, και σύντομα».

