CNN: Το Ιράν αποκλείει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέχρι να ολοκληρώσει τα αντίποινα κατά του Ισραήλ

Το Ιράν είπε στο Ομάν και το Κατάρ ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο οι ιρανικές πόλεις «δέχονται επίθεση» από το Ισραήλ και μέχρι να ολοκληρωθεί η απάντηση της Τεχεράνης, δήλωσε περιφερειακός διπλωμάτης στο CNN. Ο διπλωμάτης δήλωσε ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης που λένε ότι το Ιράν ζήτησε από το Ομάν και το Κατάρ να μεσολαβήσουν με τις ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών «είναι ανακριβείς».

Ο διπλωμάτης δεν είπε πότε το Ιράν σχεδιάζει να ολοκληρώσει τα αντίποινά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Badr bin Hamad Al Busaidi δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ο έκτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον που ήταν προγραμματισμένος για χθες ακυρώθηκε, αλλά «η διπλωματία και ο διάλογος παραμένουν ο μόνος δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε σήμερα ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ότι «υποστηρίζει τις διπλωματικές λύσεις μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων».

Το Σάββατο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεν δικαιολογούνται εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων σε ιρανικές πόλεις.

Πηγή: skai.gr

